Рассыпавшиеся деньги парализовали движение по трассе в Техасе, это попало на видео

В США перевернулась фура с деньгами, последствия ДТП попали на видео

В США на шоссе в Техасе опрокинулся грузовик, перевозивший свежеотчеканенные монеты. В результате на трассу высыпалось $800 тыс., сообщает fox4news.com.

«Департамент общественной безопасности Техаса сообщил, что водитель съехал с проезжей части, резко скорректировал траекторию движения и перевернулся набок. На дороге было разбросано около $800 тыс, или 8 млн десятицентовых монет», — отмечается в публикации.

На уборку проезжей части и обочин от монет ушло около 14 часов. Для сбора наличных рабочие использовали лопаты и пылесосы, а также собирали 10-центовые монеты вручную.

Водитель и пассажир 18-колесного грузовика, перевозившего ценный груз, пострадали в ДТП. Их госпитализировали с травмами, не опасными для жизни.

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