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На видео попало, как мужчина продавил крышу авто ногами в центре Новосибирска

В Новосибирске мужчина продавил крыши автомобилей ногами и попал на видео

На Красном проспекте в центре Новосибирска мужчина прыгал по крышам автомобилей на платной парковке, сообщает Telegram-канал «АСТ54» и публикует видеозапись инцидента.

На кадрах видно, что молодой человек в черной футболке забрался на крышу седана Mitsubishi Lancer и совершил не менее четырех энергичных прыжков, из-за чего крыша седана была сильно промята. При этом дебошир выкрикивал ругательства. После этого он забрался на крышу припаркованного кроссовера Mitsubishi Outlander и сел там. У машины сработала сигнализация.

Затем нарушителя задержали очевидцы и передали полиции. Один из прохожих дважды ударил молодого человека ногой. Полицейские заковали задержанного в наручники, а затем передали врачам.

Ранее в самом длинном автомобильном тоннеле России произошел пожар.

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