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Перечислены главные особенности прошедшего автосалона в Шанхае

Автоэксперт Васильев назвал три особенности автосалона в Шанхае
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Go Nakamura/Reuters

Шанхайский автосалон, который закрывается 2 мая, продемонстрировал направление современной концепции мобильности и ряд неожиданных новинок. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на автоэксперта Егора Васильева.

«Именно в Китае мобильность не только активно развивается, но и переходит в неожиданные формы, где мобильная платформа может с легкостью превращаться в беспилотный гексакоптер, а умный автомобиль в состоянии выполнять голосовые команды водителя», — сказал изданию Васильев.

По его словам, автокомпаниям часто не удается правильно определить тенденции потребительского спроса, и многие автопроизводители делают упор на роскошные машины с ограниченным кругом клиентов.

По словам директора департамента по продажам новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова, на Шанхайском автосалоне присутствовало мало европейских брендов.

«Выделил бы Zeekr 9X — новый большой кроссовер, с гибридной установкой. Это вообще первая для бренда модель с установкой Zeekr Super Hybrid», — отметил Иванов.

Ранее дилеры предупредили о скачке продаж новых автомобилей.

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