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Аренду самокатов и электровелосипедов прервали в Москве после снегопада

В Москве остановили аренду самокатов и велосипедов после снегопада
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alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В связи с непогодой сервисы кикшеринга приостановили выдачу в аренду самокатов и электровелосипедов. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

«Операторы аренды электросамокатов и велосипедов поставили поездки на паузу до улучшения погодных условий. Поездки в такую погоду могут быть небезопасными, — отмечается в сообщении.

В Дептрансе также рекомендовали владельцам личных самокатов и электровелосипедов воздержаться от поездок до улучшения погоды и призвали их пользоваться городским транспортом.

Также Дептранс рекомендовал водителям в Москве выезжать на дороги только на зимних шинах, соблюдать безопасную дистанцию и не отвлекаться на телефоны.

Ранее стало известно, что в Москве и области десятки автомобилей повреждены упавшими деревьями.

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