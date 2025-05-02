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Катафалк влетел в подземный переход в Волгограде и попал на видео

В Волгограде водитель катафалка вылетел из машины при ДТП и попал на видео

В Волгограде катафалк УАЗ влетел в подземный переход, сообщает Telegram-канал «112».

«От удара авто, которому положено ехать медленно и печально, размотало в куски, а водителя выбросило на несколько метров вверх», — отмечается в публикации.

ДТП произошло около 6 часов утра на проспекте Жукова. Водитель ритуальной машины нарушил скоростной режим и врезался в ограждение подземного перехода. После этого фургон перевернулся несколько раз и упал на лестницу. Водителю выжить не удалось.

Информацию о ДТП с УАЗом подтвердили в областном управлении МВД, не уточняя предназначения машины.

На опубликованных кадрах видно, что в момент, когда УАЗ переворачивался, из него под действием центробежной силы выбросило человека. Он взлетел над троллейбусными проводами и упал на асфальт.

Ранее в Бодайбо водитель устроил лобовую аварию с тремя машинами на «встречке».

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