Лобовую аварию с тремя машинами на встречке устроил водитель в Бодайбо

В Бодайбо водитель внедорожника Toyota выехал на встречную полосу и протаранил три автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Иркутской области.

«Дорожный инцидент произошел сегодня в центре города Бодайбо на улице Урицкого. По предварительной информации, 36-летний водитель Toyota Chaser допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя автомашинами», — отмечается в сообщении.

В результате аварии предполагаемый виновник аварии и двое его пассажиров госпитализированы с травмами. Еще одному пассажиру этого автомобиля выжить не удалось. Пострадал в аварии и водитель одной из встречных машин, он обратился за медпомощью в больницу.

По данным Госавтоинспекции, предполагаемый виновник аварии в марте был лишен водительских прав за отказ от освидетельствования на состояние опьянения.

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