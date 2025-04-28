В России утроились штрафы за вождение электросамокатов детьми и подростками

В России утроились штрафы за вождение электросамокатов несовершеннолетними. Об этом пишут «Известия».

Согласно материалу, с понедельника, 28 апреля, операторы кикшеринга ( краткосрочной аренды электросамокатов) в стране увеличили штрафы за допуск детей и подростков к управлению электросамокатами с 10 тыс. до 30 тыс. руб. Исключением стала Москва, где за такое нарушение штрафуют на 100 тыс. руб. В сервисах кикшеринга пояснили, что именно дети чаще всего попадают в аварии, когда пользуются этими транспортными средствами.

«Цель повышенного штрафа — донести в первую очередь до родителей, что катание детей на самокате категорически запрещено и нельзя это поощрять», — сообщил представитель одного из операторов.

Как пишет газета, в 2025–2026 годах сервисы по предоставлению электросамокатов в аренду хотят ввести верификацию клиентов через «Госуслуги», что помешает несовершеннолетним пользоваться приложением для кикшеринга.

На прошлой неделе стало известно, что с начала сезона, стартовавшего в середине марта, кикшеринговые компании «МТС Юрент», Whoosh и Яндекс Go выписали 26 640 штрафов и заблокировали 190 000 пользователей в России. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее в Москве появилась самокатная лжеполиция.