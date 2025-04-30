Крупное ДТП парализовало движение автомобилей на северо-востоке Москвы

Движение транспорта ограничено на Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал столичного дептранса.

«На внешней стороне СВХ (перед пересечением с Алтуфьевским шоссе) столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено. Водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого сообщалось, что в Южно-Сахалинске водитель испугался сотрудников ДПС и врезался в три дорожных знака и столб. Уличная камера запечатлела момент столкновения. На кадрах видно, как автомобиль врезается в дорожные знаки и в столб. Пять человек, которые находились в автомобиле в момент столкновения, сбежали до приезда сотрудников ДПС.

Ранее самарчанин попал под колеса собственной фуры.