Названы города России с самыми дисциплинированными водителями

Согласно результатам исследования сервиса 2ГИС (есть у «Газеты.Ru»), чаще всего водители в 2024 году превышали скорость под камерами ГИБДД в городах-миллионниках Москве, Волгограде и Екатеринбурге.

«Москва стала лидером по наибольшей доле поездок с нарушениями. Рекордсменом стал участок МКАДа на пересечении с Носовихинским шоссе. За год здесь зафиксировано 6 тыс. превышений скорости, если перевести в штрафы, их сумма составила бы около 3 млн рублей», — говорится в исследовании сервиса.

Волгоград входит в тройку городов с наибольшей долей поездок с превышением скорости. Чаще всего скоростной режим нарушали на улице Автомагистральной (под камерой в районе СНТ Тюльпан-1).

Следом идет Екатеринбург, где наибольшее количество превышений скорости в 2024 году зафиксировано на Челябинском тракте у СТ Ручеек.

Далее следует Краснодар. Чаще всего водители здесь нарушают скоростной режим на Ростовском шоссе, в районе Красной площади (8% случаев).

Казань также вошла в число городов-миллионников, где водители часто превышают скорость. Согласно данным 2ГИС, больше всего нарушений установлено на проспекте Мира, ближе к СНТ Березка.

Кроме того, в топ-10 российских городов-миллионников, где водители чаще всего превышали скорость в 2024 году, вошли Воронеж, Санкт-Петербург, Новосибирск, Уфа, Пермь.

«В городах, по которым проводилось исследование, абсолютное большинство поездок с навигатором обходится без нарушений, так как пользователи заранее получают информацию о контролируемых участках дороги», – заявил руководитель продукта «Транспорт» в 2ГИС Максим Берёзкин.

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