Названы четыре минуса установки больших колес на автомобиль

Установка на автомобиль нестандартных больших колес сокращает срок службы подвески на 50% и резко увеличивает расход топлива. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал собственник и руководитель сети автосервисов Fit Service Андрей Мершиев.

«Колеса большого диаметра имеют большой вес, поэтому будет увеличена неподрессоренная масса, которая сказывается на ресурсе подвески. В зависимости от степени отклонения параметров от штатных колес, элементы ходовой части могут прослужить на 30–50% меньше срока, а могут и сыпаться буквально каждые несколько тысяч километров», — сказал Мершиев.

Эксперт добавил, что все узлы автомобиля рассчитаны на определенную нагрузку, ограниченную обычными штатными колесами. Более того, тяжелые колеса сложнее раскрутить двигателю, поэтому может на 10–15% вырасти расход топлива, а динамика машины станет хуже, так как мощность двигателя будет уходить не на разгон, а на вращение больших нестандартных колес.

Самое главное — нестандартные колеса запрещены ПДД, за это предусмотрен штраф. На автомобиль можно устанавливать лишь те шины, что рекомендованы в документации изготовителей транспортных средств, предупредил эксперт.

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