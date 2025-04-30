Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы четыре минуса установки больших колес на автомобиль

Fit Service перечислил 4 недостатка установки больших колес на автомобиль
close
ako photography/Shutterstock/FOTODOM

Установка на автомобиль нестандартных больших колес сокращает срок службы подвески на 50% и резко увеличивает расход топлива. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал собственник и руководитель сети автосервисов Fit Service Андрей Мершиев.

«Колеса большого диаметра имеют большой вес, поэтому будет увеличена неподрессоренная масса, которая сказывается на ресурсе подвески. В зависимости от степени отклонения параметров от штатных колес, элементы ходовой части могут прослужить на 30–50% меньше срока, а могут и сыпаться буквально каждые несколько тысяч километров», — сказал Мершиев.

Эксперт добавил, что все узлы автомобиля рассчитаны на определенную нагрузку, ограниченную обычными штатными колесами. Более того, тяжелые колеса сложнее раскрутить двигателю, поэтому может на 10–15% вырасти расход топлива, а динамика машины станет хуже, так как мощность двигателя будет уходить не на разгон, а на вращение больших нестандартных колес.

Самое главное — нестандартные колеса запрещены ПДД, за это предусмотрен штраф. На автомобиль можно устанавливать лишь те шины, что рекомендованы в документации изготовителей транспортных средств, предупредил эксперт.

Ранее были названы пять минусов низкопрофильных шин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами