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Названы четыре минуса кроссовера Mazda CX-5 первого поколения

«За рулем» перечислил четыре недостатка кроссовера Mazda CX-5 первого поколения
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Shutterstock/FOTODOM

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов назвал недостатки кроссовера Mazda CX-5 первого поколения.

«У Mazda CX-5 первого поколения быстро выходит из строя батарея, связанная с системой «старт-стоп». Она же является причиной раннего износа приводного ремня с роликами», — сказал Виноградов.

Кроме того, у кроссовера слабоваты катушки зажигания (у бензиновых моторов). К тому же придется раскошелиться на оригинальные свечи зажигания, которые в несколько раз дороже обычных, отметил эксперт.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л.  с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. км.

Ранее были названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva.

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