Завод «Москвич» раскрыл подробности о новом кроссовере в своей линейке

Завод «Москвич» в своем официальном Telegram-канале опубликовал фото нового кроссовера с индексом 5.

«Несколько сотен кроссоверов уже готовы. Эти автомобили пополнили наш корпоративный парк, где их тестируют опытные инженеры и испытатели в реальных условиях. Впереди — тысячи километров на разных дорогах и при любой погоде», — сообщает канал.

Отмечается, что решение о запуске в серию будет принято по итогам тестов.

До этого сообщалось, что сборка новых кроссоверов должна была начаться в первой половине 2024 года. Прототипом для «Москвича 5» стал китайский кроссовер Sehol X6 (JAC). Модель получит турбомотор на 1,5 л с 149 л.с. или 184 л.с. Покупателям будет доступен передний привод с вариатором или шестиступенчатым «роботом».

«Москвич 5» станет третьей бензиновой моделью бренда после кроссовера «Москвич 3» и лифтбэка «Москвич 6».

Ранее сообщалось, что в России появилась новая китайская марка автомобилей.