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«По цене Geely Atlas»: стала известна стоимость большого GAC S7 в России

Quto: в России большой GAC S7 можно купить за 3,6 млн рублей
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GAC

В России снизились цены на кроссовер GAC S7. Об этом сообщает Quto.

«В марте этого года стало известно, что крупный дилер, торгующий китайскими автомобилями, готов привезти 500-сильный кроссовер GAC S7. Это новинка, которую китайские продавцы начали предлагать на домашнем рынке лишь 10 марта этого года. А сейчас российские цены сразу по нескольким причинам стали ниже», — говорится в сообщении.

По информации источника, ранее россияне могли приобрести автомобиль GAC S7 2025 180km Ultra 4WD за 4,8 млн рублей. Сейчас цены снизились из-за падения курса юаня. Кроме того, ассортимент версий стал намного шире. Так, например, автомобиль GAC S7 115km Pro version можно приобрести за 3,6 млн рублей. Самой дорогой моделью сейчас является GAC S7 180km Ultra 4WD LiDAR Edition. Такую машину можно купить за 4,4 млн рублей.

Также сообщается, что автомобиль оснащен 160-сильным турбомотором объемом 1,5 литра, который вращает передние колеса на высокой скорости, хотя большую часть времени выполняет роль генератора. В топовом исполнении общая мощность достигает 510 л.с. Разогнаться до 100 км/ч автомобиль может за 5,8 секунды, при этом максимальная скорость – 185 км/ч.

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