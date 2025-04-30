Названы российские цены на кроссовер Haval F7x нового поколения

Кроссовер Haval F7x нового поколения будет стоить в России от 3,5 млн рублей

Компания Haval объявила официальные цены на кроссовер F7x нового поколения для рынка России. Автомобиль будет стоить от 3,5 млн др 3,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Кроссовер оснащен турбомотором объемом 2,0 л, мощностью 192 л.с., семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и системой полного привода.

В комплектацию Premium вошли 19-дюймовые колеса, мультимедийная система, цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, климат-контроль.

Версия Tech Plus дополнительно оснащена системой бесконтактного открывания багажника, панорамной крышей, проекционным дисплеем, сабвуфером.

Старт продаж нового Haval F7x запланирован на второй квартал 2025 года. Выпуск модели наладили на заводе Haval под Тулой.

До этого стало известно, что китайский кроссовер Omoda C7 появится у российских дилеров бренда в мае 2025 года.

Длина новинки составляет 4621 мм, ширина — 1872 мм, высота — 1673 мм, колесная база — 2700 мм. Таким образом, Omoda C7 будет на 221 мм длиннее, на 42 мм шире и на 85 мм выше хорошо известного россиянам кроссовера Omoda C5. Двигатель SQRF4J16 будет дефорсирован со 186 л.с. до 150 л.с.

В оснащение автомобиля будут входить мультимедийный комплекс с экраном диагональю 15,6 дюйма, атмосферная подсветка с выбором из 256 оттенков и режимом светомузыки, пакет теплых опций и адаптивный круиз-контроль.

Ранее сообщалось, что названа дата начала продаж спорт-седана GAC Empow в России.