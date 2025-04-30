Россиянам назвали 10 лучших автомобилей при бюджете в 400 тысяч рублей

В России на сайтах продажи подержанных автомобилей можно найти не менее десяти хороших вариантов моделей с бюджетом в 400 тысяч рублей. Об этом «Газете. Ru» рассказал директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Игорь Головань.

«Самой популярной моделью в пределах обозначенной суммы является Renault Logan (2012–2016 годов выпуска), чья средняя цена вписывается в пределы — 399 тыс. рублей. Данная модель проста в эксплуатации и зарекомендовала себя, как надежный продукт», — сообщил эксперт.

По его словам, второе место в рейтинге занимает Ford Fusion (2005–2012 годов выпуска), цена которого составляет 375,9 тыс. рублей. На третьем месте еще один представитель американского бренда — Ford Focus (2004–2008), это одна из самых популярных моделей рынка автомобилей с пробегом. Четвертое место у семейства Lada Granta, а закрывают пятерку лидеров Peugeot 308 (2007–2011 г.).

По мнению Голованя, хорошим автомобилем стоимостью до 400 тыс. рублей также является модель Chevrolet Lacetti (2004–2013), которая была очень популярна в момент появления на рынке в России. Седьмое место занимает Renault Logan (2009–2015) стоимостью 350 тыс. рублей. Далее Головань отмечает модель Opel Corsa (2006–2010). По его словам, эта машина отличается качеством и надежностью, при этом стоит такой автомобиль 338 тыс. рублей. Последние места в рейтинге лучших подержанных машин стоимостью до 400 тыс. рублей занимают первое поколение Renault Logan (2004–2009) и Skoda Octavia (2000–2011).

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