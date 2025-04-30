Верховный суд запретил лишать права на вождение не имеющих водительских удостоверений

Суды могут лишать права управлять транспортным средством лишь тех водителей, которые имеют водительское удостоверение. Об этом сообщается в обзоре судебной практики Верховного суда (ВС) Российской Федерации.

Высшая судебная инстанция страны отметила, что административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами не может быть назначено лицу, не имеющему права управления транспортными средствами, даже если Кодексом об административных правонарушениях РФ предусматривается только этот вид наказания.

Верховный суд отменил постановление мирового судьи о лишении права управлять автомобилем водителя, который совершил правонарушение, не имея водительских прав.

3 апреля сообщалось, что в России водителей-лихачей начали привлекать к уголовной ответственности за опасное вождение. Соответствующая статья в Уголовном кодексе РФ появилась в 2017 году, однако активно использовать ее на практике стали только сейчас.

Ранее сообщалось, что у курьеров стали отбирать электровелосипеды.