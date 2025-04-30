В Ростовской области полицейская машина влетела в легковой автомобиль

SHOT: в Новошахтинске полицейская машина влетела в автомобиль и перевернулась

В городе Новошахтинске Ростовской области полицейская машина на высокой скорости столкнулась с легковым автомобилем и перевернулась. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Полицейская машина на скорости столкнулась с легковушкой и перевернулась. Авария произошла поздно вечером на перекрестке Советской улицы и проспекта Ленина», — говорится в публикации.

По предварительной информации, травмы получили оба водителя. Официальная информация пока не поступала.

В конце февраля сообщалось, что бывший заместитель начальника МВД Северной Осетии стал фигурантом уголовного дела из-за происшествия четырехлетней давности. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По информации СУ СК России по РСО — Алания, в декабре 2020 года мужчина, находясь за рулем личного автомобиля Hyundai, не справился с управлением и попал в аварию в селе Зильги Правобережного района в Северной Осетии.

На место ДТП прибыли инспекторы ДПС, которым подозреваемый, по данным СК, незаконно поручил внести в документы ложную информацию об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия. В качестве водителя Hyundai был указан другой человек, а автомобилиста, сидящего за рулем второй машины, обвинили в аварии.

Ранее на видео попал майор полиции, устроивший массовое ДТП в Подмосковье.