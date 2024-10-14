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На видео попал майор полиции, устроивший массовое ДТП в Подмосковье

Появилось видео с участковым, который спровоцировал массовое ДТП в Подмосковье

Очевидцы сняли на видео полицейского, который устроил массовое ДТП в подмосковном Видном. Кадры распространились в соцсетях.

«По словам очевидцев, полицейский ехал по встречке на большой скорости и спровоцировал ДТП. С ним в машине находились девушка и ребенок. Другие участники аварии уверяют, что от майора пахло спиртным», — отмечается в сообщении Telegram-канала Baza.

По предварительным данным, на кадрах — майор полиции Эдуард А.

До этого сообщалось, что устроивший массовое ДТП в Подмосковье участковый может лишиться занимаемой должности.

«Участковому, который устроил массовое ДТП в Подмосковье, грозит увольнение из органов. В МВД подтвердили, что за рулем был полицейский, «находящийся в свободное от службы время». Сейчас в отношении него проводится проверка», — говорится в сообщении SHOT.

По данным SHOT, старший участковый Булатниковского отделения полиции — 39-летний Эдуард А. — сел за руль своей «Шкоды» и поехал против движения, где влетел в «Фольксваген», а тот уже — в «Хендай». Машины помяло, но обошлось без пострадавших.

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