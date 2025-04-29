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В Москве дерево парализовало движение транспорта

В Москве упавшее дерево затруднило проезд транспорта
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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Москве упавшее дерево затруднило движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Из-за упавшего дерева на проезжую часть перекрыто движение по улице 2-я Институтская (в районе дома 7к2)», — говорится в сообщении.

По информации источника, оперативные службы города прибыли на место ДТП. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что в Москве жители Патриарших начали собирать подписи для обращения к мэру столицы Сергею Собянину с просьбой запретить езду на самокатах и мопедах на территории района. По словам жителей района, постоянно перекрывают проезжую часть и подъезды к жилым домам из-за скопления самокатов. Кроме того, местные не могут спать из-за ночного шума от мопедов. Москвичи отметили, что переживают за свою безопасность и боятся попасть в ДТП с самокатом или мопедом на узком тротуаре.

Собирать подписи жители Патриарших будут до середины мая 2025 года, после чего обращение передадут в приемную мэрии.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы 29 апреля перекроют движение.

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