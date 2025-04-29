Кроссовер Haval H3 тульской сборки прошел сертификацию в России

Кроссовер Haval H3 тульской сборки получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) — сертификат, необходимый для реализации автомобиля в России. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Старт производства Haval H3 на российском заводе Haval под Тулой в компании официально подтвердили еще прошлой осенью, однако сертифицировать локализованную версию модели по факту удалось только сейчас.

Продажи нового кроссовера Haval H3 стартовали в России в мае 2024 года.

Ценник новинки с передним приводом начинается от 2,69 млн рублей, а с полным приводом — от 3,2 млн рублей. Приобрести автомобиль можно в дилерской сети марки. Трансмиссия — семиступенчатая роботизированная. Длина модели составляет 4500 мм, дорожный просвет — 196 мм.

Haval H3 оснащен множеством электронных систем и помощников, которые обеспечивают безопасное вождение. В их числе: адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости, контроль удержания и возврата в полосу, 4 камеры с панорамным обзором 360°, функция проекции пространства под автомобилем «прозрачный капот», функция умного уклонения, ассистент движения на малых скоростях, контроль слепых зон и многое другое.

Кроссовер адаптирован к российским условиям эксплуатации и оснащен зимним пакетом.

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