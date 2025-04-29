Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кроссовер Chery Tiggo 8 CSH прошел экстремальный тест безопасности

Гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 CSH выдержал давление в 11,5 тонны
close
Chery

Китайская компания Chery устроила тест на жесткость конструкции гибридного кроссовера Tiggo 8 CSH. Для этого была сооружена «автомобильная башня» из этих машин. Об этом сообщает пресс-служба Chery.

Для испытания семь кроссоверов Tiggo 8 CSH установили вертикально друг на друга в виде 12-метровой башни. Кузов первого автомобиля выдержал нагрузку в 11,5 т. В компании подчеркнули, что после 72 часов конструкция кузова не деформировалась.

Автопроизводитель отметил, что в Chery Tiggo 8 CSH используется высокопрочная сталь, более 65% конструкции кузова составляют горячедеформированные стальные элементы. Автомобиль оснащается 10 подушками безопасности, которые способны удерживать давление в течение шести секунд, и 19 системами помощи комплекса ADAS.

До этого Chery отчитался о результатах бокового краш-теста своего флагманского кроссовера Tiggo 9, проведенного по методике европейского комитета EuroNCAP.

В ходе теста боковые подушки безопасности сработали в первые несколько миллисекунд после столкновения, создав барьер между водителем, пассажиром и дверьми. В реальных условиях их срабатывание предотвратило бы серьезные травмы, например, переломы ребер и повреждение внутренних органов.

Столкновение с барьером произошло на скорости 60 км/ч. После удара в кроссовере удалось открыть двери, автоматически сработала система вызова экстренных служб, не было обнаружено и утечки топлива. Кроссовер Chery Tiggo 9 оснащен 10 подушками безопасности, при боковом краш-тесте срабатывают боковые шторки и центральная подушка безопасности.

Ранее автоэксперт рассказал о российских краш-тестах RuNCAP.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами