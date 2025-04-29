Кроссовер Chery Tiggo 8 CSH прошел экстремальный тест безопасности

Китайская компания Chery устроила тест на жесткость конструкции гибридного кроссовера Tiggo 8 CSH. Для этого была сооружена «автомобильная башня» из этих машин. Об этом сообщает пресс-служба Chery.

Для испытания семь кроссоверов Tiggo 8 CSH установили вертикально друг на друга в виде 12-метровой башни. Кузов первого автомобиля выдержал нагрузку в 11,5 т. В компании подчеркнули, что после 72 часов конструкция кузова не деформировалась.

Автопроизводитель отметил, что в Chery Tiggo 8 CSH используется высокопрочная сталь, более 65% конструкции кузова составляют горячедеформированные стальные элементы. Автомобиль оснащается 10 подушками безопасности, которые способны удерживать давление в течение шести секунд, и 19 системами помощи комплекса ADAS.

До этого Chery отчитался о результатах бокового краш-теста своего флагманского кроссовера Tiggo 9, проведенного по методике европейского комитета EuroNCAP.

В ходе теста боковые подушки безопасности сработали в первые несколько миллисекунд после столкновения, создав барьер между водителем, пассажиром и дверьми. В реальных условиях их срабатывание предотвратило бы серьезные травмы, например, переломы ребер и повреждение внутренних органов.

Столкновение с барьером произошло на скорости 60 км/ч. После удара в кроссовере удалось открыть двери, автоматически сработала система вызова экстренных служб, не было обнаружено и утечки топлива. Кроссовер Chery Tiggo 9 оснащен 10 подушками безопасности, при боковом краш-тесте срабатывают боковые шторки и центральная подушка безопасности.

Ранее автоэксперт рассказал о российских краш-тестах RuNCAP.