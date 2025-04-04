Автоэксперт рассказал о российских краш-тестах RuNCAP

Национальная система краш-тестов автомобилей RuNCAP должна быть всеобъемлющей, чтобы безопасность машин подтверждалась не только тестами, но и в реальной жизни. Об этом в беседе 360.ru рассказал автоэксперт, руководитель компании по автоподбору Евгений Ладушкин.

«Безопасность автомобиля — вещь субъективная. Многие производители специально приспосабливают свои автомобили для того, чтобы они хорошо проходили тесты. Но в реальной дорожной ситуации может быть некоторое отклонение от лабораторных испытаний, приводящее к тому, что показатели снизятся», — сказал автоэксперт.

Он отметил, что для этого нужно проделать большую работу. По его словам, российский аналог поможет подтверждать или опровергать зарубежные испытания. Ладушкин подчеркнул, что он должен быть качественным, чтобы автовладельцы доверяли ему.

2 апреля руководитель агентства Антон Шалаев рассказал «Газете.Ru», что Росстандарт намерен воссоздать национальную систему краш-тестов и рейтинг безопасности автомобилей RuNCAP. По его словам, вся правовая основа для RuNCAP уже существует, осталось только, чтобы была добрая воля участвовать в этой системе не только российских, но и зарубежных автопроизводителей, продукция которых сейчас активно присутствует на российских дорогах, добавил глава Росстандарта.

Ранее сообщалось, что появилась первая китайская компания, готовая участвовать в российских краш-тестах.