Стало известно, во сколько обойдется владельцу эксплуатация кроссовера JAC JS6

НАПИ: за пять лет на содержание JAC JS6 придется потратить 2,3 млн рублей

За пять лет владельцы кроссовера JAC JS6 потратят на его обслуживание 2,3 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Так, каждый километр на JAC JS6 обойдется в 30,55 рубля. За год получается сумма 458,2 тыс. рублей, за пять лет — 2,3 млн рублей. Цена машины составляет 2,8 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.

JAC JS6 оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 174 л.с. (280 Нм), который работает в связке с 6-диапазонным «роботом». Привод — только передний.

В список оборудования входят светодиодная оптика, панорамная крыша, подрулевые лепестки, кожаная отделка сидений, цифровая приборная панель и дисплей медиасистемы с Apple Carplay и Android Auto (оба экрана 12,3-дюймовые).

Также автомобиль получил электропривод передних сидений в шести направлениях, кресло водителя с функцией памяти, климат-контроль, бесключевой доступ, восемь динамиков, четыре задних датчика парковки, панорамная камера 360° и прочие опции.

Ранее сообщалось, что завод «Москвич» начал выпускать новый кроссовер.