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Завод «Москвич» начал выпускать новый кроссовер

Motor: в России начали собирать новейший кроссовер «Москвич 5»
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Казанец/platesmania.com

В России начали выпускать новый кроссовер «Москвич 5». На профильных сайтах появились изображения модели, сообщает портал Motor.

«Автомобиль собран на московском заводе, ведь идентификационный номер российский — X7LJ*********0108. И спереди, и сзади есть шильдики, которые однозначно идентифицируют кроссовер. Первый показ «пятерки» состоялся почти два года назад, но тогда в объектив попал исходный JAC Sehol X6», - говорится в сообщении портала.

До этого сообщалось, что сборка новых кроссоверов должна была начаться в первой половине 2024 года. Прототипом для «Москвича 5» стал китайский кроссовер Sehol X6 (JAC). Модель получит турбомотор на 1,5 л с 149 л.с. или 184 л.с. Покупателям будет доступен передний привод с вариатором или шестиступенчатым «роботом».

«Москвич 5» станет третьей бензиновой моделью бренда после кроссовера «Москвич 3» и лифтбэка «Москвич 6».

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