Названы 5 минусов кроссовера Nissan Pathfinder четвертого поколения

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о минусах кроссовера Nissan Pathfinder четвертого поколения.

«Почти все предлагаемые на рынке автомобили оснащены бензиновым V6 мощностью 249 л.с. К надежности двигателя претензий нет. А вот вариатор, с которым в паре работает мотор, боится долгих пробуксовок и не любит вылазок на бездорожье», - сказал эксперт.

Не отличается прочностью и ходовая часть — стойки стабилизатора, ступичные подшипники и опоры передних стоек редко переживают 100 тыс. километров. Ресурс тормозных дисков — вдвое меньше, отметил специалист.

От коррозии Pathfinder защищен неплохо. Но ржавчина может появиться над верхней кромкой лобового стекла.

Материалы отделки салона не отличаются стойкостью. Кожа руля и сидений быстро истирается.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. км.

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