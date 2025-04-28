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Пожар парализовал движение транспорта в Москве

В Москве перекрыли движение транспорта из-за пожара
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Shutterstock/Haggardous50000

В Москве на Чистопрудном бульваре перекрыли движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Чистопрудном бульваре в связи с пожаром перекрыто движение по Чистопрудному бульвару от д. 14, с. 3 до ул. Покровка. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

По информации источника, в настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что в Омской области грузовик протаранил легковой автомобиль Hyundai. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел момент столкновения. На кадрах видно, как грузовик выезжает на встречную полосу движения, где врезается в легковую машину. После удара транспортные средства разъезжаются в разные стороны. На записи также видно, что после тарана запчасти разлетаются по проезжей части.

Ранее Audi на скорости снес москвича и врезался в столб.

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