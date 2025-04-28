Названы 3 самых выгодных для покупки кроссовера с пробегом

Из ликвидных кроссоверов, доступных на вторичном рынке России, можно выделить Mitsubishi Outlander, Hyundai Santa Fe и Kia Sportage. Об этом «Газете.Ru» сообщил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«Несмотря на то, что уже выпускается четвертое поколение Mitsubishi Outlander, на вторичном рынке в России преобладают экземпляры второго и третьего поколений. Эти машины оснащены бензиновыми двигателями 2.0, 2.4 и 3.0. Они сочетаются с механическими и автоматическими трансмиссиями, а также с вариатором. Цены варьируются от 1,5 млн до 2,5 млн рублей», — сказал эксперт.

Кроссоверы Hyundai Santa Fe второго и третьего поколений также входят в число выгодных для перепродажи автомобилей. Изначально эти паркетники поступали в Россию с 2,2-литровым турбодизелем и атмосферной бензиновой «шестеркой» объемом 2,7 литра. Для него доступны механическая коробка передач и «автомат». На рынке встречаются экземпляры от 1,2 млн до 3 млн рублей.

Еще один ликвидный кроссовер — Kia Sportage. Наибольшее распространение на вторичном рынке получили представители второго, третьего и четвертого поколений. Автомобили оснащались бензиновыми и дизельными моторами. У базовых версий предусмотрена «механика», а в более дорогих — «автомат». Стоимость автомобилей в хорошем состоянии составляет от 1,2 млн до 2,6 млн рублей.

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