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В России выставили на продажу редкий ВАЗ-2110 с минимальным пробегом

В России продают редкий ВАЗ-2110 за 700 тысяч рублей
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Lada

В Нижегородской области на продажу выставили редкую вазовскую «десятку» ВАЗ-21104М, сообщает «Российская газета».

«Модификация с кодом 21104М выпускалась с 2004 года и отличалась двигателем — под капотом стоял 16-клапанный агрегат объемом 1,6 литра мощностью 89 л.с. Кроме этого у «десятки» другое переднее оформление передней части и есть штатные спойлер и молдинги», — сообщает газета.

Отмечается, что пробег автомобиля составляет 20 тыс. километров. Владелец машины хочет выручить за нее 700 тыс. рублей.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущено в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

За семиместный автомобиль продавец просит 549 тыс. рублей. Автомобиль ВАЗ-2120 «Надежда» выпускался на «АвтоВАЗе» с 1998 по 2006 год. Минивэн базируется на платформе удлиненной «Нивы», от нее он получил рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 84 л.с. и полноприводную трансмиссию.

На опытно-промышленном производстве «АвтоВАЗа» за восемь лет было собрано 8 тыс. таких автомобилей.

Ранее в России выставили на продажу «китайский Touareg».

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