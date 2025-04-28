Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти гаишник отлетел от удара Hyundai Solaris, и это попало на видео

В Ленобласти на видео попало, как Hyundai Solaris снес гаишника

В Ленинградской области автомобиль сбил инспектора ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Пьяный шумахер сбил сотрудника ГИБДД в ЛО и попытался скрыться во дворах — но в итоге получил две административки и стал фигурантом уголовного дела», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор патрульного автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как сотрудник ДПС падает от удара Hyundai Solaris, но быстро поднимается, садится в машину, и начинается погоня. Далее на записи видно, как мужчина останавливает автомобиль и убегает.

По информации источника, инцидент произошел в СНТ «Пятиречье». Сотрудники правоохранительных органов остановили иномарку, которой управлял мужчина в состоянии опьянения, нарушитель попытался скрыться. Работники ДПС догнали мужчину и доставили в отдел.

Также сообщается, что нарушителем оказался ранее судимый 34-летний житель Карелии. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о применении применении насилия в отношении представителя власти, а также административное – за нарушение ПДД и мелкое хулиганство.

Ранее самарцы устроили массовую драку с пенсионером в автобусе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами