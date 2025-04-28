В Ленобласти гаишник отлетел от удара Hyundai Solaris, и это попало на видео

В Ленобласти на видео попало, как Hyundai Solaris снес гаишника

В Ленинградской области автомобиль сбил инспектора ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Пьяный шумахер сбил сотрудника ГИБДД в ЛО и попытался скрыться во дворах — но в итоге получил две административки и стал фигурантом уголовного дела», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор патрульного автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как сотрудник ДПС падает от удара Hyundai Solaris, но быстро поднимается, садится в машину, и начинается погоня. Далее на записи видно, как мужчина останавливает автомобиль и убегает.

По информации источника, инцидент произошел в СНТ «Пятиречье». Сотрудники правоохранительных органов остановили иномарку, которой управлял мужчина в состоянии опьянения, нарушитель попытался скрыться. Работники ДПС догнали мужчину и доставили в отдел.

Также сообщается, что нарушителем оказался ранее судимый 34-летний житель Карелии. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о применении применении насилия в отношении представителя власти, а также административное – за нарушение ПДД и мелкое хулиганство.

Ранее самарцы устроили массовую драку с пенсионером в автобусе.