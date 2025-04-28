Россиянам назвали 5 обязательных проверок автомобиля перед поездкой на дачу

Перед открытием дачного сезона водителям следует сделать несколько проверок своего автомобиля, сообщил lenta.ru руководитель автосервиса Fit Service «Павелецкая» Александр Гоман.

«Дачникам особенно важно проверить, в каком состоянии находятся радиаторы. Если они грязные, забиты осенне-зимним мусором или есть даже минимальные течи, то важно оперативно записаться в автосервис», — сказал эксперт.

Старый антифриз вряд ли справится с отводом тепла во время длительных поездок в жару, а также не защитит от коррозии патрубки. Поэтому его также надо заменить.

Специалист также посоветовал убедиться, что в тормозной жидкости нет превышения уровня влаги, так как это может привести к снижению эффективности торможения.

Кроме того, следует убедиться, что нет течей на амортизаторах, ГУР (гидравлический усилитель руля), рычагах и их сайлентблоках. Подвеска должна быть герметична.

Водителям надо провести диагностику кондиционера. Если он сломался после зимы, то необходимо его починить и заправить.

До этого директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова заявила, что регулярные поездки на дачу по грунтовым дорогам и проселкам являются серьезным испытанием для автомобиля из-за возможных повреждений, особенно страдают подвеска и шины.

«Главный враг подвески на проселочных дорогах — ударные нагрузки. Постоянные тряска и вибрация приводят к ускоренному износу амортизаторов, сайлентблоков и шаровых опор. Пыль и грязь, проникающие в узлы, усугубляют ситуацию», — предупредила эксперт.

По словам Трушковой, грунтовые дороги не менее опасны для шин. Абразивное воздействие песка и щебня постепенно стирает протектор, а острые камни и корни деревьев увеличивают риск порезов и проколов. Также на рыхлом покрытии возрастает вероятность пробуксовки.

Чтобы сохранить автомобиль, Трушкова посоветовала снижать скорость перед ямами и неровностями, избегать резких маневров. Регулярная диагностика подвески и своевременная замена деталей также помогут предотвратить серьезные поломки. Для шин рекомендуется выбирать модели с усиленным боковым кордом и высоким профилем.

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