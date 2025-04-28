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Россиянам назвали 5 обязательных проверок автомобиля перед поездкой на дачу

Автоэксперт Гоман перечислил 5 обязательных проверок авто перед поездкой на дачу
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Наталья Горшкова/РИА Новости

Перед открытием дачного сезона водителям следует сделать несколько проверок своего автомобиля, сообщил lenta.ru руководитель автосервиса Fit Service «Павелецкая» Александр Гоман.

«Дачникам особенно важно проверить, в каком состоянии находятся радиаторы. Если они грязные, забиты осенне-зимним мусором или есть даже минимальные течи, то важно оперативно записаться в автосервис», — сказал эксперт.

Старый антифриз вряд ли справится с отводом тепла во время длительных поездок в жару, а также не защитит от коррозии патрубки. Поэтому его также надо заменить.

Специалист также посоветовал убедиться, что в тормозной жидкости нет превышения уровня влаги, так как это может привести к снижению эффективности торможения.

Кроме того, следует убедиться, что нет течей на амортизаторах, ГУР (гидравлический усилитель руля), рычагах и их сайлентблоках. Подвеска должна быть герметична.

Водителям надо провести диагностику кондиционера. Если он сломался после зимы, то необходимо его починить и заправить.

До этого директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова заявила, что регулярные поездки на дачу по грунтовым дорогам и проселкам являются серьезным испытанием для автомобиля из-за возможных повреждений, особенно страдают подвеска и шины.

«Главный враг подвески на проселочных дорогах — ударные нагрузки. Постоянные тряска и вибрация приводят к ускоренному износу амортизаторов, сайлентблоков и шаровых опор. Пыль и грязь, проникающие в узлы, усугубляют ситуацию», — предупредила эксперт.

По словам Трушковой, грунтовые дороги не менее опасны для шин. Абразивное воздействие песка и щебня постепенно стирает протектор, а острые камни и корни деревьев увеличивают риск порезов и проколов. Также на рыхлом покрытии возрастает вероятность пробуксовки.

Чтобы сохранить автомобиль, Трушкова посоветовала снижать скорость перед ямами и неровностями, избегать резких маневров. Регулярная диагностика подвески и своевременная замена деталей также помогут предотвратить серьезные поломки. Для шин рекомендуется выбирать модели с усиленным боковым кордом и высоким профилем.

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