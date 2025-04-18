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Россиянам рассказали, какие летние шины нельзя покупать

Автоэксперт Абрамейцев: нельзя покупать подержанные летние шины
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Евгений Биятов/РИА Новости

Владельцам автомобилей не стоит покупать подержанные шины, покрышки неизвестных китайских брендов, а также делать подобные покупки на интернет-площадках. Об этом «Российской газете» рассказал начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» Алексей Абрамейцев.

«Первое, о чем хочется предостеречь автовладельцев, — покупка подержанных шин. Такие шины могут иметь скрытые повреждения и недостатки, что может обернуться серьезными проблемами при эксплуатации. При этом визуально покрышки могут быть без дефектов или вообще напоминать новые», — сообщил эксперт.

Специалист порекомендовал не покупать китайские покрышки неизвестных брендов, поскольку у таких шин могут быть слабые эксплуатационные характеристики. Кроме того, не стоит приобретать летние шины, которые реализуются в неспециальных местах, малоизвестных торговых точках или маркетплейсах. Такие места являются не самым лучшим выбором для приобретения технически сложных товаров.

По словам эксперта, на шины с интернет-площадок редко распространяются дополнительные бонусы от производителей: акции и программы лояльности.

Ранее сообщалось, что траты россиян на новые автомобили упали в марте в два раза.

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