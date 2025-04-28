Видео: В Москве Audi «прорубило» на две части после тарана пешеходов и столба

Shot: Audi снес пешехода и влетел в столб в Москве

В Москве автомобиль Audi влетел в пешехода и в столб. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Ауди» снес пешехода и влетел в столб в Москве. По информации SHOT, пострадали два человека. От удара машину буквально прорубило на две части», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Правды. Черный автомобиль выехал из-за угла со скоростью около 100 км/ч и сбил пешехода, после – ударился в бордюр и протаранил столб. В момент столкновения рядом находились два пешехода, которые успели отбежать в сторону.

На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: смят кузов, треснуты окна, сломан бампер и капот. Кроме того, столб проломил машину. На записи также видно, что запчасти от автомобиля разбросаны на дороге.

Также сообщается, что травмы получил водитель Audi. Пострадавших госпитализировали.

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