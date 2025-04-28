Стало известно, сколько денег уйдет на лифтбек JAC J7 за пять лет

За пять лет владельцы лифтбека JAC J7 потратят на его обслуживание 1,9 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.
Так, каждый километр на JAC J7 обойдется в 27,79 рубля. За год получается сумма 416,8 тыс. рублей, за пять лет — 2,1 млн рублей. Цена машины составляет 2,1 млн рублей.
Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.
JAC J7 появился на российском рынке в 2020 году. Автомобиль оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 136 л.с., пару которому в комплектациях Basic и Comfort составляет шестиступенчатая механическая коробка передач. Топовую версию Luxury можно купить с вариатором.
Ранее сообщалось, что завод «Москвич» начал выпускать новый кроссовер.