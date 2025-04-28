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Стало известно, сколько денег уйдет на лифтбек JAC J7 за пять лет

НАПИ: за пять лет на содержание JAC J7 придется потратить 2,1 млн рублей
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JAC

За пять лет владельцы лифтбека JAC J7 потратят на его обслуживание 1,9 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Так, каждый километр на JAC J7 обойдется в 27,79 рубля. За год получается сумма 416,8 тыс. рублей, за пять лет — 2,1 млн рублей. Цена машины составляет 2,1 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.

JAC J7 появился на российском рынке в 2020 году. Автомобиль оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 136 л.с., пару которому в комплектациях Basic и Comfort составляет шестиступенчатая механическая коробка передач. Топовую версию Luxury можно купить с вариатором.

Ранее сообщалось, что завод «Москвич» начал выпускать новый кроссовер.

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