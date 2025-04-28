В Москве выставили на продажу ВАЗ-2102 с правым рулем и минимальным пробегом

В Москве на продажу выставили ВАЗ-2102 для рынка Великобритании, сообщает «Российская газета». Рулевое управление установлено с правой стороны.

«Владелец уверяет, что это не переделка и все находится в стоке. Пробег - 18,9 тысячи км. Из особенностей автомобиля стоит отметить наличие очистителей фар, приборную панель с «двойной» разметкой скорости (км/ч и миль/час), дополнительные шильдики на кузове», — сообщает газета.

Автомобиль выпущен в 1984 году. Машина оснащена двигателем объемом 1,2 л. и механической коробкой передач.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

За семиместный автомобиль продавец просит 549 тыс. рублей. Автомобиль ВАЗ-2120 «Надежда» выпускался на «АвтоВАЗе» с 1998 по 2006 год. Минивэн базируется на платформе удлиненной «Нивы», от нее он получил рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 84 л.с. и полноприводную трансмиссию.

На опытно-промышленном производстве «АвтоВАЗа» за восемь лет было собрано 8 тыс. таких автомобилей.

Ранее в России выставили на продажу «китайский Touareg».