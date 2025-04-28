В Белгороде скорая перевернулась после тарана Mercedes, и это попало на видео

В Белгороде на видео попало, как Mercedes на скорости протаранил скорую

В Белгороде автомобиль Mercedes врезался в машину скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«Водитель черного премиума не уступил дорогу и на полном ходу влетел в карету скорой помощи, от чего ту развернуло, и она вылетела на встречную полосу», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как черная легковая машина проезжает на зеленый сигнал светофора и врезается в автомобиль экстренных служб, у которого включена сирена и проблесковые маяки. От удара «скорая» отлетает в сторону и переворачивается. На записи также видно, что запчасти от автомобилей разлетаются по проезжей части.

По информации источника, автомобиль Мерседес С-класса в момент столкновения находился в угоне.

Глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что фельдшер Томаровского поста Яковлевской подстанции скорой помощи не выжил, а его коллега получила множественные ушибы и черепно-мозговую травму.

Ранее в Москве скорая помощь трижды перевернулась в ДТП и попала на видео.