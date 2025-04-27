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В Японии приостановили демонстрацию летающего автомобиля

Kyodo: демонстрацию летающей машины в Японии остановили из-за поломки пропеллера
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Hiro Komae/AP

Демонстрация «летающих автомобилей» на международной выставке ЭКСПО-2025 в японской Осаке была остановлена из-за поломки одного из 18 пропеллеров аппарата. Об этом пишет Kyodo News.

Аппарат был создан компанией LIFT Aircraft. Демонстрационные полеты пользуются большой популярностью у зрителей.

«Мы намерены информировать о расписании полетов в будущем в надлежащее для этого время», — сообщили организаторы выставки.

Пропеллер летательного аппарата вышел из строя на высоте 10 м, после чего пластиковые крышки, закрывающие мотор пропеллера, упали вниз. Ни пилот, ни зрители не пострадали.

Выставка в Осаке будет проходить с 13 апреля по 13 октября. В ней участвуют представители 158 стран и регионов и семи международных организаций. На мероприятии ожидают 28,2 млн посетителей.

До этого на автосалоне в Шанхае показали летающий автомобиль Hongqi.

Ранее московское бюро «Филатов» представило прототип летающего автомобиля ИФ-9.

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