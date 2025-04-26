Воронежец поджег «Газель» незнакомца, чтобы провести эксперимент

В селе Бабяково Воронежской области 54-летний мужчина поджег колесо «Газели» чтобы узнать, загорится машина или нет. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

В полицию Новоусманского района позвонил 38-летний владелец «Газели». Он рассказал, что отлучился от машины по делам, а когда вернулся — увидел обожженное колесо. Полицейские просмотрели записи с видеокамер, установили и задержали подозреваемого.

«В отделе полиции подозреваемый полностью признал свою вину и пояснил, что хотел провести эксперимент и узнать, загорится ли машина от колеса, с владельцем он не был знаком», — отмечается в сообщении полиции.

Подозреваемый заверил полицейских, что машину выбрал случайно, а поджег с помощью найденного пенопласта. После того, как она не загорелась, мужчина скрылся. В полиции он также признался в ограблении продуктового киоска 20 апреля.

Ранее в Амурской области мигрант поджег машину с «красивым» номером в попытке заработать.