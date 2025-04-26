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Москвичка узнала от ОБЭП о фирме с многомиллионными долгами в ее гараже

В Москве фирма с долгами оказалась тайно зарегистрирована в частном гараже
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Телеграм-канал «ЧП САМАРА»

Жительница Москвы обнаружила, что по адресу ее гаража числится фирма с долгами в 30 млн рублей. Об этом сообщает Readovka.

«О странной ситуации Инна (имя изменено) узнала случайно — ей позвонил сотрудник ОБЭП, сообщив о компании, которая теперь базируется в помещении для ее автомобиля», — отмечается в публикации.

При этом владелица гаража в Южном Бутово не получала от властей и фирмы никаких уведомлений. Проверив информацию, она обнаружила, что компания, торгующая строительными материалами, действительно зарегистрирована в ее гараже. Это произошло осенью 2024 года, а до этого фирма четыре раза сменила адрес за короткое время.

В пресс-службе ФНС изданию сообщили, что запись о недостоверности сведений об адресе компании уже внесена в ЕГРЮЛ.

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