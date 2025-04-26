Доски из большегруза завалили авто с людьми в Приморье

В Приморье доски из перевернутой фуры завалили Toyota, пятеро пострадали

В Приморье опрокинулась фура, груженная пиломатериалами. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

Авария произошла в Анучинском районе, на 78-м километре трассы Осиновка — Рудная Пристань. Опрокидывание допустил 56-летний водитель большегруза.

«В результате груз (древесина) повредил автомобиль марки Toyota Town Ace Noah, который двигался в сторону Арсеньева. По предварительной информации, пострадали 5 участников ДТП, из них один несовершеннолетний 2016 года рождения», — отмечается в сообщении полиции.

На место прибыли полицейские и врачи скорой помощи. Степень тяжести вреда, причиненного пострадавшим, устанавливается. На кадрах с места происшествия видно, что кузов легковой машины получил сильные механические повреждения.

Ранее в Санкт-Петербурге автобус вспыхнул у метро «Улица Дыбенко», это попало на видео.