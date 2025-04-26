Мигрант поджег машину с «красивым» номером в попытке заработать

В Благовещенске приезжий из Центральной Азии поджег чужой автомобиль в попытке заработать, сообщается на странице Благовещенского горсуда Амурской области в соцсети «ВКонтакте».
В селе Чигири гражданин по фамилии Матисманов услышал разговор двух мужчин, один из которых рассказал, что поджег машину своего врага, но ее уже починили.
«Матисманов узнал, что пострадавший ездит на машине с номером «111», которая стоит во дворе этого дома. У него возник корыстный замысел: он решил повторить поджог за деньги», — отмечается в сообщении суда.
Злоумышленник приехал на такси к припаркованной Toyota Harrier и поджег ее с помощью куртки, пропитанной горючим. Машина полностью сгорела, ущерб ее владельцу составил 2,8 млн рублей.
Суд приговорил поджигателя к двум годам заключения в колонию-поселение и взыскал с него стоимость автомобиля.
Ранее в Санкт-Петербурге курьер-мигрант украл велосипед, отработал на нем смену и сдался полиции.