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Четырехмоторный внедорожник от Hongqi показан в Шанхае

Hongqi показала внедорожник с отсылкой к древнекитайской архитектуре
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carnewschina.com

Китайский производитель представительских автомобилей Hongqi продемонстрировал на Шанхайском автосалоне внедорожник, дизайн которого вдохновлен архитектурой древнего Китая. Об этом сообщает CarNewsChina.

Новый автомобиль будет оснащен четырехмоторной системой собственной разработки Hongqi, он сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4 секунды, и будет иметь три блокировки дифференциала», — отмечается в публикации.

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Hongqi

Во внешнем дизайне автомобиля обыгрываются элементы «пазово-шипового соединения», традиционного для древнекитайской деревянной архитектуры. Радиаторная решетка строгой формы сочетается с круглыми фарами, на крыше установлен лидар (лазерный радар, используется для систем автономного вождения). Среди внедорожной экипировки — багажник на крыше с боковой лестницей.

Ранее GAC показал в Шанхае пикап в стиле Tesla Cybertruck.

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