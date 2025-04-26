На видео попали последние секунды перед ударом автобуса о легковую машину в Уфе

В Уфе рейсовый автобус протаранил легковушку и попал на видео

В Уфе рейсовый автобус врезался в легковой автомобиль, водитель которого пытался совершить поворот. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Уфы».

«По предварительной информации, сегодня, около двух часов дня, водитель, управляя автобусом «НефАЗ», следуя по ул. Комарова со стороны ул. Космонавтов в направлении ул. Матвея Пинского, совершил столкновение с движущейся в попутном направлении Renault Logan», — отмечается в сообщении.

В аварии пострадали две несовершеннолетние девочки — пассажирки легковой машины. Водитель и 10 пассажиров автобуса травм не получили.

На опубликованном видео с регистратора, установленного в автобусе, видно, что белый седан начал движение из правого ряда, пытаясь повернуть налево или развернуться. При этом в левом ряду двигался автобус, который протаранил левый бок Renault.

Ранее автобус загорелся у метро «Улица Дыбенко» в Санкт-Петербурге.