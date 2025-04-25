Упавшие на крышу «Жигули» попали на видео на МКАД

На МКАД седан ВАЗ опрокинулся на крышу в левом ряду и попал на видео

На МКАД водитель ВАЗ-2105 врезался в отбойник и перевернулся во время маневра. Видеозапись ДТП опубликовал Telegram-канал «СпецДорПроект».

Авария произошла 18 апреля 2025 года на 3-м километре МКАД на востоке Москвы, в районе Реутова. На кадрах видно, что вишневый ВАЗ-2105 движется в левом ряду трассы в плотном потоке автомобилей. Водитель отечественного седана попытался перестроиться правее, однако движущийся перед ним синий хетчбэк также переместился в соседний ряд.

После этого водитель «Жигулей» резко вывернул руль влево и затормозил, в результате чего машину занесло. Она врезалась в разделительный отбойник и опрокинулась на крышу. Проскользив несколько метров, машина остановилась. На помощь поспешил водитель других «Жигулей», который ехал впереди.

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