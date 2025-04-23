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Мотор-шоу в Шанхае: в Китае показали автомобили, которые приедут в Россию

«Газета.Ru» перечислила 10 новинок автосалона в Шанхае
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Go Nakamura/Reuters
Летающий спорткар от Hongqi, обновленный Volkswagen Tiguan и клон Porsche 911 от BYD — эти и другие машины автопроизводители представили на Шанхайском международном автосалоне. О самых интересных новинках — в материале «Газеты.Ru».

Hongqi идет на взлет

Китайский премиум-бренд Hongqi представил в Шанхае прототип летающего автомобиля — Tianlin 1. Он представляет собой летающий модуль с кабиной, восемью пропеллерами и шасси спорткара. Летательный аппарат способен преодолеть 200 км, его максимальная скорость — 150 км/ч.

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В кабине реализована система навигации посредством голосовых команд и изображений. Производитель планирует начать тестовые полеты в 2025 году, но сроки начала продаж машины-коптера не называет.

Среди более приземленных новинок в прямом и переносном смысле — гибридная версия седана H5. Запас хода Hongqi H5 PHEV достигает 1,6 тыс. км на полном баке бензина и при заряженном аккумуляторе. Силовая установка состоит из турбомотора 1.5 мощностью 150 л.с. и электродвигателя мощностью 228 л.с. Средний расход топлива гибрида — 3,75 л на 100 км.

Эпигон Porsche 911

Принадлежащая производителю гибридов и электрокаров BYD марка Denza показала купе Z, которое сможет составить конкуренцию Porsche 911.

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CarNewsChina

Купе Z рассчитано на четверых пассажиров, у машины безрамочные двери и складное рулевое колесо. На крышке багажника установлено массивное антикрыло. Пока это концепт, но серийная машина будет электрической.

В спорткаре применяется система управления без механической связи руля и колес, что называется, «по проводам» и адаптивная подвеска, реагирующая на дорожные неровности за 50 миллисекунд. Полные технические характеристики машины производитель не раскрывает. Ориентировочная стоимость серийной версии — 300 тыс. юаней (3,3 млн рублей).

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Yangwang

Еще одна новинка BYD — внедорожник Yangwang U8L с удлиненной колесной базой и логотипом из чистого золота. Автомобиль будет доступен в черном и золотистом цвете. Эмблема на матричной радиаторной решетке выполнена из 24-каратного золота. Гибридная силовая установка развивает 1180 л.с.

Кроссовер от Chery в мехах

Молодая марка iCar, принадлежащая автогиганту Chery, показала кроссовер V23, рассчитанный на молодежную аудиторию. Один из представленных на стенде автомобилей предстал перед посетителями в розовом мехе.

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Ng Han Guan/AP

Длина компактного «паркетника» — 4220 мм, колесная база — 2735 мм. У машины хорошая геометрическая проходимость, позволяющая преодолевать бордюры и передвигаться по проселочным дорогам.

iCAR V23 доступен в заднеприводном и полноприводном варианте, с одним или двумя электромоторами (мощность — 136 и 211 л.с. соответственно). Запас хода — от 301 км до 501 км в зависимости от версии. В дальнейшем машину планируется выпустить с кузовами пикап и кабриолет.

Lynk&Co наступает на Li Xiang

Бренд Lynk&Co, созданный Geely и Volvo, представил флагманский кроссовер с индексом 900, который составит конкуренцию Li Xiang L9. Автомобиль построен на платформе SPA Evo, которую машины Volvo пока не получили. Силовая установка — гибридная, с акцентом на электрическую тягу. При этом возможность подключения ДВС к колесам сохраняется.

В базовом варианте флагман Lynk&Co оснащается турбомотором 1.5 и двумя электродвигателями, суммарная мощность силовой установки — 721 л.с. В версии с мотором 2.0 этот параметр составляет 734 л.с., а в самом мощном варианте автомобиль развивает 857 л.с. за счет дополнительного двигателя на задней оси.

Qiyuan: Changan с новым дизайном

У кроссовера Changan Qiyuan Q07 последовательная гибридная силовая установка: бензиновый мотор 1.5 (в атмосферном или турбированном варианте) служит для подзарядки тягового аккумулятора. Также на этом кроссовере Changan демонстрирует принципиально новый дизайн.

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Гладкая поверхность передней части кузова контрастирует с ребристым капотом, в бампере — проекционные фары, в интерьере — 15-дюймовый центральный экран, который можно наклонять влево и вправо. На электричестве машина может проехать от 145 до 215 км в зависимости от исполнения, полный запас хода — до 1,4 тыс. км.

Мировая премьера от Lexus

Японский Lexus избрал выставку в Шанхае в качестве места дебюта нового поколения седана Lexus ES. В его модельной линейке появилась полностью электрическая версия. У нового ES EV сохранились L-образные фары, характерные для машин прошлых поколений. При этом у новинки купеобразный силуэт с покатой крышей.

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Lexus ES 500e

Go Nakamura/Reuters

Для автомобиля будут доступны семь цветов и четыре варианта отделки интерьера, включая светло-зеленый, напоминающий цвет бамбука. По сравнению с предыдущим поколением, у ES на 165 мм увеличилась длина и на 80 мм — колесная база. Полные технические характеристики Lexus не раскрыл, но подтвердил, что у седана будут две электрические версии — 350e и 500e.

Обновленный Volkswagen Tiguan

Volkswagen представил рестайлинговую версию кроссовера Tiguan L Pro, предназначенного для китайского рынка. Автомобиль, который выпускается совместным предприятием SAIC и Volkswagen, получил радиаторную решетку с массивными хромированными брусьями.

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Кроссовер оснащается двухлитровым бензиновым турбомотором в двух вариантах мощности — на 186 или 220 л.с. От европейской версии китайский Tiguan отличается увеличенной колесной базой и внешним оформлением.

Mazda на китайской платформе

Mazda EZ-60 с 26-дюймовым экраном в салоне и запасом хода 1300 км — также мировая премьера. Машина базируется на платформе EPA1 от китайского Changan, для нее предусмотрен только задний привод.

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Mazda EZ-6

Go Nakamura/Reuters

Длина кроссовера — 4850 мм, колесная база — 2902 мм, силовая установка — последовательный гибрид. Атмосферный бензиновый мотор 1.5 служит для подзарядки аккумулятора, на задней оси установлен тяговый электромотор мощностью 258 л.с. Запас хода новой Mazda превышает 1,3 тыс. км.

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