Садовое кольцо в Москве перекроют из-за мотофестиваля

В Москве 26 апреля будет перекрыта часть Садового кольца из-за проведения мотофестиваля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» со ссылкой на Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).

«ЦОДД: напоминаем, что завтра в связи с проведением Московского мотофестиваля будет временно закрыта для движения транспорта внешняя сторона Садового кольца. Для поездок в центр используйте городской транспорт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 11:40 временно закроют движение на улице Косыгина, Большой Дорогомиловской и Смоленской, Воробьевском шоссе, Бережковской набережной, по внешней стороне Садового кольца, Бородинском мосту. Движение восстановят по мере прохождения мотоколонны.

26 апреля в 10:00 смотровая площадка Воробьевых гор станет отправной точкой масштабного мотофестиваля.

До этого компания Diedrich Engineering Systems (D.E.S.) Defense на выставке Enforce Tac в Германии представила электрический мотоцикл e-boost.

Мотоцикл разработан для нужд спецназа. В его основе лежит гражданский e-boost. Транспортное средство может разогнаться до 50 километров в час за 1,5 секунды. Мотоцикл поддерживает два типа аккумуляторов, которые обеспечивают запас хода от 100 до 130 километров.

Также электромотоцикл получил усиленную подвеску, позволяющую двигаться по пересеченной местности, и кронштейны для крепления оружия. Грузоподъемность транспортного средства составит 150 килограммов.

Ранее «Калашников» показал электрические мотоциклы для СВО.