В Госдуме предложили запретить курьерам ездить быстрее 10 км/ч

Курьерам нужно запретить использовать любой вид транспорта, который ездит быстрее 10 км/ч. Об этом телеканалу «360» заявил депутат Госдумы Алексей Нечаев.

«Если пончики не приедут за 15 минут — трагедии не случится», — сказал парламентарий.

Нечаев добавил, что также в стране нужно запретить езду на электросамокатах по оживленным улицам и паркам. По словам депутата, многие курьеры, которые используют этот вид транспорта, разгоняются до 30 км/ч, пугая тем самым пешеходов.

Накануне стало известно, что с начала сезона, стартовавшего в середине марта, кикшеринговые компании выписали 26 640 штрафов и заблокировали 190 000 пользователей в России. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тенденция объясняется увеличением спроса, усовершенствованием технологий мониторинга и расширением сотрудничества с муниципальными органами.

Ранее в Госдуме поддержали инициативу СК о безопасной езде на электросамокатах.