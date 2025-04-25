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На видео попало, как автобус вспыхнул на маршруте в Симферополе

В Симферополе рейсовый автобус вспыхнул на маршруте и попал на видео

В Симферополе рейсовый автобус сгорел во время движения по маршруту. По факту инцидента начата проверка, сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Республики Крым».

«Прокуратура Республики Крым организовала проверку в связи с возгоранием рейсового автобуса, двигавшегося по городскому маршруту №59, в Симферополе», — отмечается в сообщении.

В ходе нее прокуроры оценят соблюдение требований безопасности при организации перевозок.

На видео, опубликованном Telegram-каналом AMS Simferopol, видно, что автобус полностью охвачен огнем. Рядом с ним находятся припаркованные автомобили. На другом видеоролике, запечатлевшем начало пожара, видно, что густой дым возник в задней части автобуса, в районе моторного отсека.

Ранее на видео попали последствия взрыва автомобиля в Балашихе.

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