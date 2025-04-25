Кроссовер Chery Tiggo 9L с тремя моторами показали в Шанхае

Chery показала в Шанхае кроссовер Tiggo 9L с тремя двигателями

Китайский автопроизводитель Chery представил на автосалоне в Шанхае кроссовер Tiggo 9L, снабженный тремя электромоторами. Об этом сообщает CarNewsChina.

«Габариты автомобиля пока не разглашаются, но ожидается, что он будет позиционироваться выше, чем Chery Tiggo 9. Будут предложены как 6-местная, так и 7-местная компоновки», — отмечается в публикации.

Силовая установка Tiggo 9L включает три электродвигателя. Для нее предусмотрено три режима движения — энергосберегающий, высокопроизводительный и внедорожный.

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Также у машины предусмотрена подвеска с переменным демпфированием. В салоне — три цветных экрана, в том числе отдельный дисплей для переднего пассажира.

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