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Aurus Senat с пробегом выставили на продажу за 23 млн рублей

В России выставили на продажу подержанный Aurus Senat за 23 млн рублей
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Telegram-канал No Limits

В России выставили на продажу подержанный представительский автомобиль Aurus Senat, сообщает Telegram-канал No Limits.

«Возраст у автомобиля 4 года (прощай гарантия), а пробег перевалил за 70 тысяч километров», — отмечается в публикации.

За автомобиль 2021 года выпуска продавец просит 23 млн рублей (новый Aurus Senat оценивается в 44-50 млн рублей). Под капотом седана — мотор 4.4 мощностью 598 л.с., трансмиссия — автоматическая. В комплектацию входят раздельные задние кресла с кожаной обивкой и откидными столиками перед пассажирами, камеры кругового обзора, подстаканники с подогревом и охлаждением, система бесключевого доступа.

Также у представительского седана есть медиасистема для пассажиров заднего ряда, доводчики дверей, системы контроля слепых зон и посветки поворотов, а также ассистент парковки.

Ранее в Шанхае показали автомобиль с позолоченным бампером и колесами.

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