В Шанхае показали автомобиль с золотым бампером и колесами

Zongheng представил в Шанхае внедорожник G900 с золотым бампером и колесами

Суббренд Jetour Zongheng впервые представил на автосалонах автомобили G-серии, сообщает портал «Китайские автомобили».

В частности, модель G900 в исполнении Ultimate получил позолоченные элементы на переднем бампере, боковинах кузова и дисках.

Zongheng G900 – это 5,3-метровый внедорожник со скошенной линей крыши. Силовая установка – последовательная гибридная система CEM-O. Она состоит из 2-литрового генератора на 211 л.с. Он не связан с колёсами напрямую, а обособлено питает тяговую батарею и электромоторы. В движение Zongheng G900 приводят 4 электромотора на 1632 л.с.

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Автомобиль был создан немецким автопроизводителем совместно с китайским государственным концерном SAIC. Электрокар построен на новой платформе Advanced Digitized Platform. Особенностью машины является отсутствие традиционного логотипа из колец. Вместо него буквенное название бренда.

Мощность автомобиля составляет от 300 до 787 л.с., а запас хода достигает 770 км. Привод может быть либо задним, либо полным.

Планируется, что электромобиль будет продаваться только в Китае.

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