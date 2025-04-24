Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Шанхае показали автомобиль с золотым бампером и колесами

Zongheng представил в Шанхае внедорожник G900 с золотым бампером и колесами
close
Telegram-канал «Китайские автомобили: только новости»

Суббренд Jetour Zongheng впервые представил на автосалонах автомобили G-серии, сообщает портал «Китайские автомобили».

В частности, модель G900 в исполнении Ultimate получил позолоченные элементы на переднем бампере, боковинах кузова и дисках.

Zongheng G900 – это 5,3-метровый внедорожник со скошенной линей крыши. Силовая установка – последовательная гибридная система CEM-O. Она состоит из 2-литрового генератора на 211 л.с. Он не связан с колёсами напрямую, а обособлено питает тяговую батарею и электромоторы. В движение Zongheng G900 приводят 4 электромотора на 1632 л.с.

До этого стало известно, что Audi представила на автосалоне в Шанхае новый хетчбэк E5 Sportback.

Автомобиль был создан немецким автопроизводителем совместно с китайским государственным концерном SAIC. Электрокар построен на новой платформе Advanced Digitized Platform. Особенностью машины является отсутствие традиционного логотипа из колец. Вместо него буквенное название бренда.

Мощность автомобиля составляет от 300 до 787 л.с., а запас хода достигает 770 км. Привод может быть либо задним, либо полным.

Планируется, что электромобиль будет продаваться только в Китае.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 10 новинок автосалона в Шанхае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами